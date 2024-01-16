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Военный эксперт Матвийчук назвал российскую авиабомбу «Дрель» оружием будущего

Военный эксперт Матвийчук: авиабомба «Дрель» является оружием будущего

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Евгений Самарин/РИА «Новости»

Российский военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что разработанная для истребителя Су-57 планирующая авиационная бомба «Дрель» является оружием будущего. Об этом эксперт рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Матвийчука, бомба «Дрель» — это оружие будущего. В нее интегрирован искусственный интеллект, поэтому она может сама принимать решение об осуществлении подрыва цели. Эксперт отметил, что бомба является самонаводящейся, и она была разработана специально для самолета Су-57. «Дрель» может преодолевать противовоздушную оборону противника.

Матвейчук особо подчеркнул, что аналога этой бомбы у западных стран нет.

Ранее «Ростех» назвал сроки начала серийного производства новой планирующей авиабомбы «Дрель». Оно начнется в 2024 году.

До этого американский журнал National Interest написал, что российская авиабомба «Дрель» оснащена технологией отражения противника, а поэтому против нее бессильны ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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