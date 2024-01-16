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КСИР заявил, что атаковал объекты в Эрбиле в ответ на недавние теракты в Иране

КСИР сообщил об уничтожении баз антииранских группировок в иракском Эрбиле

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Vahid Salemi/AP

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за нанесение ударов по административному центру Иракского Курдистана Эрбилю в ответ на недавно совершенные на территории Ирана террористические акты. Об этом сообщает Tasnim News.

Как объявили в КСИР, в ответ на недавние террористические акты в Иране были подвергнуты атаке несколько находившихся в Эрбиле объектов террористов.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящимся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. В Тегеране заявили, что удары
были нанесены баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

До этого иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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