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КСИР Ирана нанес удар по базе США и аэропорту в иракском Эрбиле

Иран нанес комбинированный удар по американским военным объектам в Эрбиле

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Iranian Army/AP

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес комбинированный удар по американской военной базе и аэропорту, находящихся вблизи консульства США в столице Иракского Курдистана Эрбиле. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

По имеющимся сведениям, в Эрбиле произошло около семи-восьми мощных взрывов. Баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты поразили военную базу США Харир и примыкающий к ней международный аэропорт.

В настоящее время в Эрбиле прекращено воздушное сообщение. Было сбито три беспилотника. Потери среди своих военных американская сторона отрицает.

Ответственность за нападение взял на себя КСИР, заявивший, что он наносил удары баллистическими ракетами по «штабам шпионов» и местам сосредоточения «антииранских террористических сил».

Ранее сообщалось, что иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления в Ираке», заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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