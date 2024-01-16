Хуситы признали атаку на американское судно Gibraltar Eagle у берегов Йемена

Представитель военных сил хуситов из Йемена Яхья Сариа в интервью телеканалу «Аль-Масира», который находится под контролем движения «Ансар Алла», подтвердил, что ответственность за ракетную атаку на американский эсминец, произошедшую 15 января, лежит на их группировке.

По его словам, «военно-морские силы Йемена провели операцию против корабля США в Аденском заливе, при этом использовались несколько противокорабельных ракет, которые попали точно в цель».

Представитель также отметил, что хуситы идентифицируют все американские и британские корабли, задействованные в агрессии против них, в качестве военных целей.

Ранее сообщалось, что Gibraltar Eagle плыл по Аденскому заливу (на берегу которого находится Йемен), когда его с берега атаковали хуситы. В тот момент контейнеровоз находился примерно в 95 морских милях (около 361 км) к юго-востоку от йеменского порта Аден, по данным управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ) сообщило, что хуситы ударили по американскому контейнеровозу Gibraltar Eagle, однако судно осталось неповрежденным и продолжило свой путь.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.