Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что Европейский союз (ЕС) поставил Киеву лишь треть из ранее обещанных снарядов.

По словам секретаря СНБО, из обещанного миллиона снарядов ЕС поставил Вооруженным силам Украины (ВСУ) лишь 300 тысяч боеприпасов. Данилов считает, что военная безопасность должна вернуться в приоритетную повестку дня стран ЕС, США и других государств.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если западные государства действительно стремятся к переговорному процессу по Украине, то они должны прекратить снабжать оружием украинскую армию.

Тем временем глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия.

Телеканал ABC News сообщал, что Австралия приняла решение утилизировать списанные вертолеты MRH-90 Taipan, которые хотел получить Киев.

Репортеры The New York заявляли, что военные перспективы украинской армии не внушают оптимизма из-за больших потерь на поле боя и значительного сокращения поставок западного вооружения.

Ранее в ЕС рассказали о единственном варианте переговоров Украины и России.