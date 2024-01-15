Беспилотник сбили на подлете к Белгороду

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как заявил глава региона, по предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Он добавил, что повреждения получили два частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозяйственная постройка.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата.

10 января министерство обороны России сообщило о ликвидации в воздушном пространстве Саратовской области украинского беспилотника.

До этого российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в небе над Орловской областью. Позже мэр города Юрий Парахин заявил, что один из сбитых БПЛА при падении повредил жилую многоэтажку.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.