В Британии заявили об уникальной возможности России ударить в тыл Украины

Российская Федерация обладает уникальной возможностью ударить в тыл Украины. Об этом пишет британское издание UnHerd.

«Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре», — сказано в статье.

В публикации отмечается, что такой подход может подорвать возможность Украины продолжать боевые действия.

Издание со ссылкой на западных аналитиков также указывает, что сокращение помощи со стороны Запада приведет к постепенной деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в текущем году и к краху в 2025 году, когда РФ «расширит активный фронт».

До этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как подчеркивают в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в ВСУ пожаловались на «уловку» российской армии.