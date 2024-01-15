В Британии рассказали, почему Залужный побывал под Харьковом

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители минобороны страны провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российская армия возьмет под контроль регион. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что данный город является большим промышленным центром.

«Украинцы находятся в большом напряжении, они очень сильно боятся, что Россия может там что-то планировать», — сказал Меркурис.

Он обратил внимание, что в Харьковской области несколько дней назад состоялась большая встреча военного командования ВСУ. В ней приняли участие Залужный, а также командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров. Меркурис предположил, что они находятся в очень плохих отношениях, но им пришлось встретиться.

По его словам, ситуация в этом регионе складывается очень плохо для украинской армии, и генералы ВСУ пока не знают, как исправить положение.

До этого экс-разведчик ВС США Скотт Риттер допустил, что Россия может взять Одессу и Харьков. По его мнению, избежать этого Киев сможет только в том случае, если Зеленский запросит мирные переговоры.

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