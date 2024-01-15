В Петербурге за год осудили 108 военных за уклонение от службы в период СВО

Самовольное оставление места службы во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине в среднем приводит к шести годам колонии общего режима. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В заявлении указано, что в 2023 году гарнизонные военные суды города вынесли 108 обвинительных приговоров за данное правонарушение. Всех осужденных приговорили к уголовной ответственности.

«В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд в 2023 году поступило 102 дела в отношении лиц, самовольно оставивших войсковые части, желающих временно уклониться от исполнения обязанностей по военной службе в СВО», — говорится в публикации.

При этом по 85 делам были оглашены обвинительные приговоры, из которых 69 уже вступили в законную силу. В пресс-службе добавили, что восемь решений суда были обжалованы в апелляционном порядке и три приговора — в кассационном порядке.

В свою очередь, 224-й гарнизонный военный суд рассмотрел в прошлом году 23 подобных дела. К текущему моменту все решения инстанции вступили в законную силу, однако фигуранты двух из них пытаются обжаловать приговоры в кассационном порядке.

«Оправдательных приговоров не было. В большинстве случаев, фигуранты признавали вину полностью или частично», — подчеркнули представители судов.

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