Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский военкор опубликовал фото подбитого самолета РФ Ил-22

Военкор Юрий Котенок выложил фото подбитого самолета РФ Ил-22

close
100%
Военкор Котенок' class="item-image" >
Телеграм-канал Военкор Котенок

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале выложил фотографию хвоста российского военного самолета Ил-22, который, по его словам, был подбит над Азовским морем и смог совершить аварийную посадку в Анапе.

«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — написал военкор в своем посте.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует информация о том, что Россия могла потерять два военных самолета над Азовским морем.

До этого украинские издания «РБК-Украина» и «Громадське» со ссылкой на источники в минобороны Украины утверждали, что украинские войска сбили российский самолет-разведчик А-50, а также повредили самолет Ил-22М.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военные сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, дозвуковой штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами