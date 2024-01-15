Российский военкор опубликовал фото подбитого самолета РФ Ил-22

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале выложил фотографию хвоста российского военного самолета Ил-22, который, по его словам, был подбит над Азовским морем и смог совершить аварийную посадку в Анапе.

«Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг», — написал военкор в своем посте.

15 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отсутствует информация о том, что Россия могла потерять два военных самолета над Азовским морем.

До этого украинские издания «РБК-Украина» и «Громадське» со ссылкой на источники в минобороны Украины утверждали, что украинские войска сбили российский самолет-разведчик А-50, а также повредили самолет Ил-22М.

На прошлой неделе сообщалось, что российские военные сбили сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27, дозвуковой штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.