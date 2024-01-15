Во Владивосток доставлен глубоководный аппарат АС-30

Во Владивосток после проведения ремонта доставили спасательный глубоководный аппарат АС-30. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ) России.

Как заявили в пресс-службе, аппарат прибыл на главную базу ТОФ после завершения планового технического ремонта на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, который длился около года. На аппарате заменили двигатели. Кроме того, было проведено техническое обслуживание его средств связи, штурманского и радиотехнического оборудования.

По информации пресс-службы, доставка была осуществлена с помощью железнодорожного транспорта. После спуска АС-30 с платформы специалисты ТОФ приступили к основной сборке навесных элементов аппарата, поскольку его транспортировка производилась в разобранном виде.

В ближайшее время экипаж АС-30 выполнит пуско-наладочные работы и сдаст курсовые задачи А-1 и А-2. После этого он начнет выполнять задачи по обеспечению спасательных операций в составе сил постоянной готовности Тихоокеанского флота, добавили в пресс-службе.

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