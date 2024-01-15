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Украина признала, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе

Замглавы ГУР Украины Скибицкий: все высокоточное оружие ВСУ производят на Западе

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Высокоточное оружие, которым распоряжается Украина, производят в западных странах. Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий, сообщает «РБК-Украина».

«Высокоточное вооружение, которое у нас есть, — это западное производство», — сказал он.

Скибицкий добавил, что снаряды для орудий стандарта НАТО 155 мм тоже в основном производятся на Западе.

По его словам, украинские власти надеются на продолжение поддержки стран Запада, так как, подчеркнул замглавы ГУР, без нее продолжать боевые действия «сложно, а в некоторых сферах невозможно».

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что если западные государства действительно стремятся к переговорному процессу по Украине, то они должны прекратить снабжать оружием украинскую армию.

Тем временем глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина заинтересована в поставках от западных стран старого и сломанного оружия.

Ранее в Кремле прокомментировали остановку помощи Украине со стороны США.

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