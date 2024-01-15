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На Украине заявили о неспособности систем ПВО сбивать российские авиабомбы

Экс-полковник СБУ Стариков: силы ПВО Украины не могут сбить планирующие бомбы РФ

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Shutterstock

Системы противовоздушной обороны (ПВО), которые имеются у Украины, бессильны перед российскими планирующими авиационными бомбами. На это указал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, давший интервью для YouTube-канала «PolitБюро».

Эксперт отметил, что украинские комплексы не могут ликвидировать упомянутые снаряды. По его словам, причина заключается в уникальной особенности авиационных бомб РФ.

Речь идет о способности российских снарядов атаковать цели без захода в зону действий систем ПВО. При этом Стариков не исключил, что Вооруженные силы РФ обладают десятками тысяч фугасных авиационных бомб с разным калибром.

14 января британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинские средства противовоздушной обороны не способны сбивать российские ракеты. В частности, он указал на бессилие средств защиты перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

По словам эксперта, в том числе это касается комплексов западного производства. Меркурис уточнил, что переданная Киеву зарубежная техника оказалась недееспособна из-за мощного натиска Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Ранее спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал неэффективность имеющихся у страны систем ПВО.

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