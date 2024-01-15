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Пушилин заявил, что ВСУ пытаются не допустить восстановления городов ДНР

Пушилин: Киев делает все, чтобы освобожденные города ДНР не восстанавливались

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Украинская армия продолжает делать все возможное, чтобы не допустить работ по восстановлению освобожденных городов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Противник принял все возможные меры и продолжает их принимать, чтобы в бессильной злобе не допустить никаких работ по восстановлению наших освобожденных населенных пунктов. Я говорю... про Соледар, Артемовск, Марьинку», — сказал он.

По словам Пушилина, украинские войска направляют все свои ресурсы не на военное противостояние с российской армией, а на обстрел освобожденных городов. Они мешают проводить разминирование в населенных пунктах ДНР. Лишь только после ликвидации боеприпасов в населенном пункте можно начать проводить строительные и восстановительные работы.

Незадолго до этого, рассказал о работе над денацификацией на Украине. Для того, чтобы четко определить рамки денацификации, работает целый центр этнополитической реабилитации в Донецком национальном университете

Денис Пушилин также в интервью заявил, что страны Запада продолжают помогать Украине и будут затягивать конфликт до конца. При этом страны ЕС и НАТО руководствуются своими интересами и им «глубоко безразлично, что будет с украинцами».

Ранее Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР.

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