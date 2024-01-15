ВС РФ ликвидировали более 200 украинских военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли свыше 200 солдат на Донецком направлении в зоне военной спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, урон противнику нанесли в районах Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Курлюмовки и Андреевки. Благодаря работе подразделений российской группировки войск «Юг», авиации и артиллерии ВСУ потеряли не только 200 солдат, но также и танк, три БМП, один БТР, 13 автомобилей и две артиллерийские установки «Гвоздика».

Помимо этого, ВС РФ поразили склад с ракетами 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбили три тактические ракеты «Точка-У» и уничтожили 25 беспилотников украинских войск в районах Кременной, Белогоровки, Кривошеевки, Николаевки, Верхнекаменки в Луганской народной республики (ЛНР), Спорного в Донецкой народной республике, Пшеничного в Запорожской области.

Ранее расчет «Искандера» нанес удар по военной инфраструктуре ВСУ под Купянском.