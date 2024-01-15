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В США назвали одно из преимуществ России над Украиной

WSJ: Россия выпускает за сутки 10 тысяч снарядов, а Украина — лишь 2 тысячи

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в среднем выпускают по противнику 10 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, в то время как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 2 тысячи. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на данные Королевского объединенного института оборонных исследований.

В статье отмечается, что без артиллерии украинская армия не сможет не только наступать, но и эффективно обороняться.

На прошлой неделе представители Еврокомиссии Йоханна Бернсель и Петер Стано заявили, что Евросоюз намерен производить один миллион снарядов в год, однако страны ЕС не смогут доставить столько снарядов для Украины к марту, как было обещано.

В декабре 2023 года замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что ВСУ намерены попытаться нарастить производство барражирующих боеприпасов на фоне снарядного «голода».

До этого украинский военкор Роман Бочкала случайно раскрыл, что Азербайджан производит снаряды для Вооруженных сил Украины. При этом в Баку опровергли информацию о производстве боеприпасов для ВСУ.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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