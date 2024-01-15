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ВСУ за сутки потеряли более 140 солдат на Южно-Донецком направлении

МО РФ: потери ВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки превысили 140 военных

Потери украинских войск на Южно-Донецком направлении за минувшие сутки превысили 140 бойцов. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В МО РФ рассказали, что за данный промежуток времени подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новомихайловка. По данным министерства, здесь находились места дислокации формирований 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.

«Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, российские войска вывели из строя одну самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика». При этом в министерстве уточнили, что подразделения Вооруженных сил РФ действовали при поддержке армейской авиации и артиллерии.

15 января расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», входящий в группировку войск «Запад», поразил командный пункт ВСУ на Купянском направлении. Как рассказали в министерстве обороны РФ, украинский объект был хорошо замаскирован.

Ранее российский боец раскрыл детали подготовки к штурму донецкого города Марьинки.

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