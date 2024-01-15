В Британии назвали число военных, которые примут участие в учениях НАТО Steadfast Defender

Великобритания направит около 20 тысяч военных для участия в учениях НАТО по сдерживанию РФ под названием Steadfast Defender 24. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства, передает ТАСС.

Учения пройдут в первой половине этого года. В ведомстве заявили, что они станут одними из самых масштабных со времен окончания Холодной войны.

Британские военные примкнут более чем к 30 союзникам НАТО и Швеции, выступая в качестве противовеса угрозе РФ, отмечается в заявлении. В маневрах в том числе примут участие 16 тыс. военнослужащих сухопутных подразделений британской армии, которые будут размещаться в Восточной Европе в период с февраля по июнь.

Кроме того, ударная группа в составе авианосца Queen Elizabeth при поддержке фрегатов и эсминцев будет задействована в северной части Атлантического океана, в Норвежском и Балтийском морях. В Steadfast Defender также примут участие британские ВВС.

До этого в Минобороны ФРГ прокомментировали «секретный план» войны с Россией.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.