Шойгу обсудил с коллегой из Ирана двустороннее военное сотрудничество

Россия и Иран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира. Об этом заявил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу во время телефонных переговоров с министром обороны и логистики Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, передает Минобороны России.

«Сергей Шойгу отметил, что Москва и Тегеран последовательно наращивают совместные усилия в интересах строительства истинно равноправного многополярного мира», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого агентство Bloomberg заявляло, что включение в состав БРИКС новых стран, в том числе Саудовской Аравии и ОАЭ, снизит зависимость государств – членов объединения от американского доллара и позволит игнорировать санкции Запада.

В декабре израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил президенту России Владимиру Путину свое недовольство в связи с российско-иранским партнерством.

Ранее Россия и Иран заключили соглашение о противодействии односторонним санкциям.