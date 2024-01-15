Главного свердловского десантника признали негодным для спецоперации

Председателя свердловского отделения Союза десантников Российской Федерации Евгения Тетерина, который обвиняется во взятке, признали негодным для специальной военной операции. Об этом Ura.ru сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин.

По этой причине десантник может не вернуться на спецоперацию. Боевые задачи военнослужащий выполнял в составе штурмовой группы.

«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», — сказал адвокат.

В ходе спецоперации десантник получил ранение, на сегодняшний день он проходит курс реабилитации. Рассказывать подробности Тетерин отказался, сославшись на запрет его бывшего командования.

Уголовное дело против Евгения Тетерина началось в 2021 году. По данным следствия, десантник передал сотруднику Федеральной налоговой службы (ФНС) около 13 млн руб., чтобы чиновники не обращали внимания на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантник был отправлен в СИЗО, затем переведен под домашний арест.

До этого сообщалось, что новороссийские десантники штурмом взяли позиции Вооруженных сил возле Вербового.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.