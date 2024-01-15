Расчет «Искандера» нанес удар по военной инфраструктуре ВСУ

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» группировки «Запад» российских войск поразил хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ.

Цель была уничтожена. В ведомстве также рассказали, что ракетные дивизионы «Искандеров» несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по противнику по первой команде.

Начальник расчета пусковой установки ОТРК «Искандер» с позывным Утес рассказал, что за время спецоперации комплекс зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, его достаточно легко использовать, при этом он очень эффективен.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы «Искандер» используются в зоне СВО для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и тд.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния в 7,8 тысячи метров благодаря ПТРК «Корнет».

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