Следственный комитет Российской Федерации установил личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает RT.

По данным ведомства, 566 из этих наемников — из Грузии, 500 — из Великобритании и США, а 70 — из Канады. В общей сложности 2,5 тысячи иностранных наемников вступили в ряды украинской армии.

12 января Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска ударили по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, состоящих из иностранных наемников.

Также на прошлой неделе попавший в российский плен наемник ВСУ из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Со слов губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, наемник по имени Давид попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Он был ранен и, как утверждал чиновник, покинут украинскими сослуживцами в таком состоянии. Российские военные оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь.

Ранее российские снайперы рассказали об отношении к иностранным наемникам ВСУ.