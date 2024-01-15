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Над Курской областью сбиты три украинские ракеты

Губернатор Старовойт: над Фатежским районом Курской области сбиты три ракеты ВСУ

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Над территорией Фатежского района Курской области были сбиты три ракеты, запущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!» — написал Старовойт.

14 января Старовойт заявил об обстреле поселка Теткино в Глушковском районе региона со стороны украинских военных. По информации руководителя местной администрации, во время атаки один мужчина получил осколочное ранение средней степени тяжести.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали шесть муниципалитетов региона за сутки.

До этого Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотника.

Ранее в Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России.

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