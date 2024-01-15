Индонезии и всему Азиатско-Тихоокеанскому региону нужно поучиться у России тому, как противостоять однополярному миру. Такое мнение выразила аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, слова которой передает РИА Новости.

«Россия доказала свою храбрость и стойкий дух, противостоя однополяризации мира, и я думаю, что Индонезии, а также всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, нужно многому у нее поучиться», — заявила Конни.

25 декабря первый зампред комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов заявил о фактическом окончании однополярного мира.

22 декабря постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на то, что однополярный мир во главе с США остался в прошлом.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Россия под его руководством фактически возглавили процесс глобальных перемен.

Ранее Путин заявил о миропорядке, который приходит на смену однополярной системе.