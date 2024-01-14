Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России

Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России

close
100%
Shutterstock

Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Прошлой ночью россияне нанесли еще один мощный удар по Украине. <…> В Киеве признали, что все ракеты «Кинжал» прошли сквозь противовоздушную оборону», — сказал он.

Специалист отметил, что образцы ПВО, предоставленные Украине странами Запада, оказались недееспособны против российских ракет из-за высокого натиска ВКС РФ.

На этой неделе Меркурис также заявил, что три крупных российских ракетных удара привели к колоссальным последствиям для ПВО Украины.

Об этой проблеме для Украины уже писали эксперты британского издания Daily Express. Они отмечали, что массированные удары со стороны России перегружают украинские ПВО. Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

Ранее в ВСУ признали неспособность ПВО защитить военные объекты.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами