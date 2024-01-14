В Британии заявили о неспособности украинского ПВО справиться с ракетами России

Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Прошлой ночью россияне нанесли еще один мощный удар по Украине. <…> В Киеве признали, что все ракеты «Кинжал» прошли сквозь противовоздушную оборону», — сказал он.

Специалист отметил, что образцы ПВО, предоставленные Украине странами Запада, оказались недееспособны против российских ракет из-за высокого натиска ВКС РФ.

На этой неделе Меркурис также заявил, что три крупных российских ракетных удара привели к колоссальным последствиям для ПВО Украины.

Об этой проблеме для Украины уже писали эксперты британского издания Daily Express. Они отмечали, что массированные удары со стороны России перегружают украинские ПВО. Россия перешла к стратегии использования уязвимых мест в ограниченной инфраструктуре противоракетной обороны Украины.

Ранее в ВСУ признали неспособность ПВО защитить военные объекты.