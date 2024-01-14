Власти рассказали, сколько раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть муниципалитетов региона за сутки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Гладков уточнил, что в Белгородском районе по селу Устинка было выпущено 13 артиллерийских снарядов.

«После работы системы ПВО по воздушным целям на 14 января обнаружены повреждения в поселке Разумное: пострадали 3 автомобиля. В поселке Новосадовый поврежден гараж», — говорится в сообщении губернатора.

До этого Гладков сообщал, что были проведены испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которыми, например, можно защитить остановки общественного транспорта в Белгороде от обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.