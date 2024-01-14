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Власти рассказали, сколько раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов за сутки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть муниципалитетов региона за сутки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска атаковали Белгородский, Борисовский и Краснояружский районы, а также Валуйский, Грайворонский и Шебекинский городские округа.

Гладков уточнил, что в Белгородском районе по селу Устинка было выпущено 13 артиллерийских снарядов.

«После работы системы ПВО по воздушным целям на 14 января обнаружены повреждения в поселке Разумное: пострадали 3 автомобиля. В поселке Новосадовый поврежден гараж», — говорится в сообщении губернатора.

До этого Гладков сообщал, что были проведены испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которыми, например, можно защитить остановки общественного транспорта в Белгороде от обстрелов со стороны украинских военных.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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