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ВС РФ уничтожили немецкую самоходную установку

Минобороны РФ: ВС РФ уничтожили немецкую САУ на Донецком направлении

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, «Южная» группировка войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Бои шли в районах населенных пунктов Веселое, Новгородское и Невельское.

В результате были уничтожены две американские артиллерийские системы М777, польская САУ Krab, британская AS-90 и немецкая Panzerhaubitze 2000. Также были поражены самоходная пушка Dana чешского производства, американское орудие М119 и три гаубицы Д-30.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что военные группировки «Восток» ВС РФ пресекли шесть попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Российские войска использовали артиллерию и авиацию.

Кроме того, удалось уничтожить пункты временной дислокации, опорные пункты ВСУ.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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