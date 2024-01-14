В Минобороны РФ сообщили о перехвате силами ПВО 23 украинских дронов

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России были сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что летательные аппараты были уничтожены в районах населенных пунктов Новоандреевка, Спорное и Липовое Донецкой народной республики.

Также атаки дронов были отражены вблизи сел Подкуйчанск и Попасная Луганской народной республики, а также Веселое, Любимовка и Новое Запорожской области.

Кроме того, средствами ПВО был сбит дрон в районе Новой Каховки Херсонской области.

В ведомстве также сообщили об уничтожении 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 664 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов.

12 января беспилотник ВСУ врезался в реанимобиль при эвакуации раненых в ДНР.

Ранее на Украине заявили о планах создать более миллиона дронов в 2024 году.