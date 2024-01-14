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ВС РФ пресекли попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Группировка «Восток» пресекла 6 попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Военные группировки «Восток» ВС РФ пресекли шесть попыток ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По словам Гордеева, российские войска использовали артиллерию и авиацию.

«В течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки и Равнополя», — поделился начальник пресс-центра группировки.

Кроме того, российским войскам удалось уничтожить пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и Новомихайловки.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе региона, подвергся обстрелу со стороны украинских войск.

В результате обстрела пострадал один мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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