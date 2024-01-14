На Украине заявили о побеге призывников из страны по поддельным документам

На Украине сообщили о росте числа пересечений границы военнообязанными по поддельным документам. Подробности рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

«Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — сказал Демченко.

Новый закон о мобилизации на Украине вызвал много вопросов у местного населения и политиков. Так, бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник назвал его антиконституционным. На данный момент законопроект по новым правилам мобилизации парламент республики вернул кабмину.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал депутатов Рады, которые отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации для его доработки. По его словам, несмотря на непопулярность закона в обществе, его необходимо принять.

Ранее были названы суммы, которые платят на Украине для уклонения от мобилизации.