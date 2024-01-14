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В США оценили последствия ударов «Кинжалами» по ВСУ

MWM: уничтожение объектов ВПК на Украине усилит нехватку боеприпасов

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Depositphotos

Уничтожение объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины усилит нехватку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что украинская армия в основном использует боеприпасы советского образца для своей бронетехники и артиллерии. Поэтому западным союзникам сложно поставлять снаряды для ВСУ, при этом на Западе не налажено их массовое производство.

«Уничтожение этих оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой пострадают самые разные подразделения — от артиллерии до элитных механизированных бригад», — говорится в публикации.

До этого немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг заявлял, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют резервы для перехода к наступательным действиям, поэтому они вынуждены находиться в обороне.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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