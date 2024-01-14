Командующий ТОФ заявил о переоснащении «Антеев» новыми ракетными комплексами

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина сообщил о работах по переоснащению подлодок проекта 949А «Антей» новыми ракетными комплексами, которые приблизят их к субмаринам нового поколения «Ясень». Слова военнослужащего приводит телеканал «Звезда».

По словам Лиины, лодки проекта 949А имеют огромный простор для модернизации. Он отметил, что одна из подводных лодок данной серии будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами радиотехники, связи, также будут поставлены новые обслуживающие комплексы.

«Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и «Ясень», – подчеркнул Лиина.

Отмечается, что многоцелевые атомные субмарины «Ясень» оснащаются ракетами «Калибр» и «Оникс». Кроме того, ожидается, что они будут оснащаться новыми гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Для этих целей на «Ясенях» применяются универсальные вертикальные пусковые установки.

11 декабря президент России Владимир Путин заявил на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», что субмарины класса «Ясень-М» обладают серьезным вооружением.

Ранее Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.