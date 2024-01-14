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На Украине заявили о сложностях содержания истребителей F-16

Советник ВСУ Игнат: содержать американские истребители F-16 будет очень сложно

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Vadim Ghirda/AP

Украине будет очень сложно содержать истребители F-16. Об этом заявил советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«В перспективе мы должны перейти на западную технику, это касается истребительной авиации и вертолетов. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию», — сказал Игнат.

Сейчас в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть четыре типа советских самолетов, при получении западных истребителей F-16 возникнут дополнительные трудности из-за необходимости содержать разные виды техники.

В конце декабря сообщалось, что страны Запада уже готовы поставлять Украине истребители F-16. В Лондоне отчитались о подготовке первых шести пилотов ВСУ для управления этими самолетами.

Тем временем в США далеко не все уверены, что Киев сможет получить истребители. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

Ранее в США предупредили, что Украину могут лишить ракет и истребителей.

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