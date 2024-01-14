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Военный из Бурятии в одиночку выгнал с российского опорного пункта 12 бойцов ВСУ

Боец из Бурятии Калашников выгнал с опорного пункта РФ 12 украинских штурмовиков

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РИА Новости

Российский военнослужащий из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с опорного пункта на одном из участков фронта. Об этом сообщается в официальном Telegrаm-канале министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, Калашников является заместителем командира взвода. При этом сам военный рассказал, что в ходе боевых действий одна из штурмовых групп украинских войск ворвалась на опорный пункт Вооруженных сил РФ.

По его словам, за защиту данного объекта отвечали шесть человек. Однако трое солдат получили ранения в результате других сражений, а еще двое бойцов находились в отдалении и охраняли фланги.

«Пришлось выйти в открытую, чтобы не дать им высунуться. Гранатами их закидывали. Отстояли, у противника не получилось, стал отступать», — отметил Калашников.

Он указал, что все его товарищи родом из Бурятии и были настроены стоять до конца. Никто из защитников опорного пункта не пытался «отмазаться» и отступить назад, подчеркнул военнослужащий.

В пресс-службе министерства добавили, что за заслуги перед страной Калашников получил звание Героя России и медаль «Золотая Звезда». Другие участники боя, в свою очередь, были удостоены орденов Мужества.

Ранее российский боец рассказал, как 10 дней выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ.

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