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Российские снайперы рассказали об отношении к иностранным наемникам ВСУ

Снайперы на Запорожском направлении относят наемников к приоритетным целям

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Снайперы ВС РФ называют иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) приоритетными целями в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российских военных, иностранцев нетрудно определить среди солдат ВСУ — они лучше одеты, держатся в середине или в конце группы и нередко отдают приказы.

«Это для каждого будет как ... своя победа. (Российским солдатам. — «Газета.Ru») будет, что вспомнить», — поделился один из российских снайперов с позывным «Пианист».

Другой российский боец добавил, что «иностранцы должны дома сидеть».

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что попавший в российский плен наемник Вооруженных сил Украины из Польши заявил, что не хочет больше связываться с Киевом. Наемник, которого зовут Давид, попал в плен под селом Крынки Херсонской области 19 декабря. Он получил ранение, а его украинские сослуживцы не оказали ему помощи.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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