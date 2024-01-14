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В США заявили, что атаки на Йемен снизили наступательный потенциал хуситов

NYT: удары по Йемену снизили наступательный потенциал хуситов максимум на 30%

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UK Ministry of Defence/Reuters

Удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, смогли максимум на 30% снизить способность хуситов атаковать суда в Красном море с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников.

По их данным, удары по позициям хуситов в Йемене 11 и 12 января уничтожили порядка 90% целей, но это несильно повлияло на их наступательные возможности.

В публикации издания говорится, что даже после поражения свыше 60 целей в виде ракет и дронов с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили только от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов. Большая часть этого потенциала устанавливается на передвижные комплексы и может быть легко спрятана или перемещена, отмечает газета.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

В ООН заявили, что удары США и Британии по Йемену и вероятный ответ со стороны хуситов могут привести к негативным экономическим и гуманитарным последствиям в ближневосточном регионе.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал удары по Йемену грубейшим нарушением устава всемирной организации.

Ранее сообщалось, что нападение йеменских хуситов на корабль ВМС США в Красном море закончилось неудачей.

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Удары США по хуситам
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