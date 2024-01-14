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На российских танках начали применять комплексы подавления FPV-дронов

Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на танках РФ в зоне СВО

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Александр Гальперин/РИА Новости

Комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости, ссылаясь на министерство обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, на танке установлен противодроновый «козырек», оснащенный системой подавления дронов «Сания» разработки компании 3mx.

Ведомство предоставило видео, на котором танк Т-80БВМ ведет огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) осколочно-фугасными снарядами с закрытой позиции. На этой боевой машине установлен противодроновый «козырек», оснащенный системой подавления дронов «Сания» разработки компании 3mx.

«Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика этой системы, ее обнаружитель сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя таких беспилотников на расстоянии до 1,5 км, их подавление осуществляется на расстоянии до 1 км. «Сания» обеспечивает подавление БПЛА и при движении танка.

До этого Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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