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В Германии заявили об отсутствии у ВСУ резерва для наступления

Немецкий военный эксперт Моллинг заявил, что ВСУ вынуждены оставаться в обороне

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Valentyn Ogirenko/Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют резервы для перехода к наступательным действиям, поэтому они вынуждены находиться в обороне. Об этом в эфире ZDF заявил немецкий военный эксперт Кристиан Моллинг.

«Конечно, у Украины сейчас нет никаких сил для начала какого-либо наступления. Это в том числе связано с состоянием самой местности, обеспечением боеприпасами и уровнем подготовки войск», — сказал Моллинг.

По его словам, у ВСУ нет другого выбора, «кроме как оставаться в обороне».

Как считает эксперт, ситуация с боеприпасами настолько тяжелая, что украинская армия почти не может отбивать атаки российских войск. Вместе с тем он указал, что у России нет аналогичных проблем, так как она смогла наладить военное производство.

До этого разведчик из 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным «Оладушек» заявил, что Украина не сможет одержать победу из-за низкой подготовки и плохой физической формы мобилизованных.

Он отметил, что украинским войска нужна молодежь.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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