WSJ: Израиль планирует операцию по захвату границы Газы

Израильские чиновники сообщили, что израильская армия проведет операцию по взятию под контроль границы сектора Газа с Египтом. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что в юго-восточном районе Газы Израиль намерен разместить свои вооруженные силы. Также сообщается, что около 20 лет Израиль контролировал все границы сектора Газа, за исключением одной.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оперативного штаба радикального палестинского движения ХАМАС, а также его командного центра в секторе Газа. Отмечается, что самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удары и уничтожили террористов, а также штабы группировки. Кроме того, израильские военные поразили активный командный центр ХАМАС, в котором находилось оружие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.