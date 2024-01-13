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Швеция начала строить собственные подводные лодки для защиты от РФ

Politico: Швеция начала строить собственные подводные лодки для защиты от РФ

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Global Look Press

Швеция начала строить подводные лодки для патрулирования в Балтийском море, чтобы обезопасить себя от возможных морских операций со стороны России. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что 66-метровые дизель-электрические субмарины типа А26, названные Blekinge и Skåne, должны спустить на воду в 2027 и 2028 годах.

Blekinge и Skåne станут первыми подводными лодками, которые построила Швеция с середины 1990-х годов. Работы ведутся на верфи в Карлскруне.

До этого депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» допустил возможность прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Об этом говорится в его обращении к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что естественное место Швеции — в НАТО. По его словам, многие в королевстве разделяли это убеждение в течение десятилетий.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин высказался о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.

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