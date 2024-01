Вооруженные силы РФ уничтожили важные объекты украинских войск, включая склады со снарядами для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. На это указал бывший сотрудник Центральной разведывательной службы (ЦРУ) Ларри Джонсон, давший интервью для YouTube-канала Through the eyes of.

По словам эксперта, с 29 декабря 2023 года российские солдаты нанесли по территории Украины три крупнейшие серии ударов. При этом речь идет об атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Они действительно поразили важные места. Были уничтожены заводы по производству дронов, фабрики по производству униформы. <...> Места ремонта оружия и склады, где хранились ракеты для комплексов Patriot», — подчеркнул Джонсон.

Экс-сотрудник американских спецслужб добавил, что целями ВС РФ также стали украинские базы по подготовке новобранцев. Благодаря ударам по соответствующим объектам Москва сильно помешала планам Киева по восполнению армии страны, резюмировал он.

13 января издание «РБК-Украина» со ссылкой на неназванного депутата от партии «Слуга народа» сообщило, что в стране могут отменить бронь от мобилизации для парламентариев. Более того, лишиться привилегий рискуют и другие представители украинского истеблишмента.

Ранее на Украине заявили о тяжелой ситуации на поле боя из-за атак российских дронов.