Германия направит в Красное море боевой корабль для защиты от атак хуситов

Германия планирует 1 февраля отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситского движения «Ансар Алла» в рамках планируемой военно-морской операции Европейского союза. Об этом сообщает Welt.

Корабль военно-морских сил Германии обладает средствами радиолокационной разведки, способные одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты, а также оснащен ударными вертолетами.

По данным издания, совсем недавно фрегат провел полгода в командировках НАТО в Северном море и был задействован учениях в Арктике.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Спустя сутки США нанесли второй удар по Йемену.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.