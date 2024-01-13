Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Германия направит в Красное море боевой корабль для защиты от атак хуситов

Welt: Германия направит в Красное море фрегат «Гессен» для борьбы с хуситами

close
100%
Houthi Military Media/Reuters

Германия планирует 1 февраля отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов хуситского движения «Ансар Алла» в рамках планируемой военно-морской операции Европейского союза. Об этом сообщает Welt.

Корабль военно-морских сил Германии обладает средствами радиолокационной разведки, способные одновременно обнаруживать 1000 целей, зенитные ракеты, а также оснащен ударными вертолетами.

По данным издания, совсем недавно фрегат провел полгода в командировках НАТО в Северном море и был задействован учениях в Арктике.

В ночь на 12 января США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские — управляемыми бомбами Paveway IV.

Спустя сутки США нанесли второй удар по Йемену.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами