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Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 50 военных на Запорожском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Минобороны России сообщало в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 50 военнослужащих на Запорожском направлении.

Согласно сообщению оборонного ведомства, российские войска на данном направлении также уничтожили четыре автомобиля, гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В Минобороны отметили, что подразделения российской группировки войск на Запорожском направлении нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Жеребянки.

11 января сообщалось, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) штурмом взяли под контроль позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении.

До этого саперный взвод 539-го инженерно-саперного батальона Южного военного округа Вооруженных сил России установил противотанковые мины вблизи позиций украинских войск на Запорожском направлении.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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