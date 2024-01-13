На Украине заявили о тяжелом положении армии страны на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тяжелой ситуации в зоне боевых действий. Такое заявление сделал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, давший интервью для местного телеканала «Прямой».

По словам экс-чиновника, в настоящее время у Киева нет никаких оснований для рассказов о захвате Крыма. То же касается высказываний о способности украинских войск через год дойти до Москвы, подчеркнул он.

«В целом ситуация тяжелая», — сказал Тука.

Бывший замминистра добавил, что ВСУ лишились основного преимущества на поле боя. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), по количеству которых Вооруженные силы РФ теперь в десятки раз превосходят украинские войска.

Кроме того, экс-чиновник обратил внимание на непонятную ситуацию с поставками западных вооружений в зону конфликта. В частности, Тука усомнился в готовности зарубежных партнеров предоставить Киеву свои средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что королевство планирует передать Украине очередную партию дронов. По словам главы правительства, она должна стать крупнейшей за всю историю сотрудничества Лондона и Киева.

Ранее в ВС РФ заявили, что украинские военные начали активно использовать дроны кустарного производства.