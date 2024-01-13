В Запорожской области заявили о подготовке Киевом новой провокации

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что украинские власти готовят два сценария крупной провокации против России, чтобы вернуть поддержку западных стран.

«Согласно поступившей информации из ближайшего окружения Зеленского, сейчас его командой готовится два основных сценария крупной антироссийской провокации, чтобы вернуть к себе былое внимания и расположение международного сообщества, утраченное на фоне конфликтов в Газе и Йемене», — сказал Рогов.

По его словам, первым сценарием украинские власти рассматривают обстрел одного из городов на подконтрольной Киеву территории, чтобы обвинить в нем Россию. Вторым вариантом, как указал Рогов, могут стать разрушительные удары по мирным российским городам или террористические действия.

«Эти две темы Зеленский рассматривает как красивые картинки, которые можно продать на Западе в обмен на увеличение поддержки», — отметил он.

В конце декабря в спецслужбах РФ заявляли, что российские силовики в Запорожской области предотвратили провокацию спецслужб Украины, которая могла привести к потерям среди мирного населения.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химическим оружием западного производства с целью обвинить в этом Россию.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.