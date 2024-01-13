Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили о поднятии военных самолетов из-за «активности авиации РФ»

Командование армии Польши заявило о поднятии боевых самолетов из-за авиации РФ

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Оперативное командование польских войск упреждает, что Варшава и ее союзники подняли в небо свои боевые самолеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Вооруженные силы Польши.

Согласно данным агентства, соответствующее решение было принято из-за «повышенной активности» российской авиации. При этом в заявлении командования польских войск отмечается, что активизация Военно-воздушных сил РФ связана с намерением нанести удары по украинской территории.

На этом фоне Варшава запустила «все необходимые процедуры» для защиты воздушного пространства страны, говорится в сообщении. В частности, речь шла об обеспечении безопасности в юго-восточной части Польши.

«Предупреждаем, что активизирована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — подчеркнули в командовании армии республики.

10 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что руководство страны не согласно с приглашением дипломатов из ряда европейских стран на заседание Совета Безопасности международной организации по Украине. Как он сказал, в первую очередь это касается Италии и Польши. Также Москва выступила против участия в совещании Таллина, Берлина и самого Киева, так как все пять государств повторяют «как под копирку» написанные тезисы.

Ожидается, что заседание СБ ООН по Украине состоится 13 января. Начало мероприятия запланировано на 23:00 мск.

Ранее в США заявили о больших потерях украинских войск из-за действий авиации РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами