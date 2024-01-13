Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 13 января. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.

Тревога была объявлена в регионах с 6.00 по 7.34 (мск).

Сначала сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

Украинские СМИ также сообщили о серии взрывов в городе Днепр (ранее — Днепропетровск).

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в окрестностях города произошли взрывы. В Киеве и Киевской области также прозвучал сигнал воздушной тревоги.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.