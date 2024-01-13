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Командование ВС США подтвердило второй удар по Йемену

Пентагон: США ударили по радиолокационной станции хуситов в Йемене

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US Central Command/Reuters

Американские войска нанесли удар по радиолокационной станции (РЛС) в Йемене, которая подчинена военному командованию движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕNТСОМ).

«Этот удар был нанесен с эсминцев Carney с использованием наземных ударных ракет Tomahawk и стал продолжением <…> ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие», — заявили в CENTCOM.

До этого информацию о новом ракетном ударе подтвердил источник информационного агентства Reuters из американской администрации.

В то же время представители Британии об участии в новом ударе по силам движения «Ансар Аллах» (хуситы) не сообщали и не подтверждали.

Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что считает удары по Йемену соразмерными и необходимыми.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.

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Удары США по хуситам
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