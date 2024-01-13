Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили активность на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, за прошедшие сутки украинские войска не проявляли никакой активности на данном направлении. При этом артиллерия и авиация ВС РФ нанесли удары по более чем 150 целям ВСУ.

«В границах ответственности группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — отметил Шаров.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что группировка войск ВС РФ «Юг» нанесла поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе одной президентской.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский призывал Вашингтон поставить Киеву устаревшие американские штурмовики А-10.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.