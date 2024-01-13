В США подтвердили новый удар по Йемену

В Соединенных Штатах подтверждают новый удар по столице Йемена, Сане. Об этом сообщает источник Reuters.

Информацию о новом ракетном ударе подтвердил источник информационного агентства из американской администрации. В то же время представители Британии об участии в новом ударе по силам движения «Ансар Аллах» (хуситы) не сообщали и не подтверждали.

До этого РИА Новости со ссылкой на местные источники сообщило, что США и Великобритания нанесли новый удар по северу столицы Йемена Саны.

Удар был нанесен по авиационной базе Ад-Длейми на севере Саны.

Накануне постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что считает удары по Йемену соразмерными и необходимыми.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания «немедленно нарушили» резолюцию Совета Безопасности (СБ) организации по Красному морю.